Ahora serán 73: Gobierno extiende el listado de empresas que no pueden realizar huelgas

Este jueves, el Gobierno publicó en el Diario Oficial la nueva nómina de empresas estratégicas. Con esta actualización, serán 73 las compañías en las que los trabajadores no podrán realizar huelgas, según lo establece el artículo 362 del Código del Trabajo.

Además, la cifra representa un alza frente a 2023, cuando eran 69. En cambio, se acerca a lo ocurrido en 2021, cuando la lista incluía 76 firmas.

Motivos y efectos

El Ejecutivo explicó que estas compañías cumplen un rol clave en el funcionamiento del país. Por lo tanto, se busca asegurar la continuidad de servicios básicos y estratégicos.

Asimismo, algunas solicitudes fueron aceptadas solo de manera parcial. Entre ellas se cuentan Colbún S.A., Enel Green Power Chile S.A., Engie Energía Chile S.A. y Enel Generación Chile S.A. Finalmente, con esta decisión se consolidan los criterios que limitan las huelgas en áreas consideradas esenciales.

Sectores estratégicos sin derecho a huelgas

Agua potable y sanitarias

Aguas Patagonia de Aysén S.A.

Aguas Andinas S.A.

Aguas Araucanía S.A.

Aguas Cordillera S.A.

Aguas de Antofagasta S.A.

Aguas Décima S.A.

Aguas del Altiplano S.A.

Aguas del Valle S.A.

Aguas Magallanes S.A.

Aguas San Pedro S.A.

Essbio S.A.

Esval S.A.

Nueva Atacama S.A.

Nuevosur S.A.

Sacyr Agua (Chacabuco, Lampa, Norte, Santiago, Utilities).

Energía eléctrica y gas

Banco Central de Chile

Celeo Redes Chile Limitada

Central Yungay S.A.

CGE Transmisión S.A.

Chilquinta Distribución y Transmisión S.A.

Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

Compañía Eléctrica Osorno S.A.

Compañía General de Electricidad S.A.

Cooperativas eléctricas de Chillán, Charrúa, Río Bueno, Curicó, Llanquihue, Yungay y Los Ángeles.

Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional

Empresa Eléctrica de Aisén, La Frontera, Magallanes y Puente Alto.

Enel Colina S.A.

Enel Distribución Chile S.A.

Gas Sur S.A.

Gasmar SpA.

GNL Quintero S.A.

Luzlinares S.A.

Luzparral S.A.

Metrogas S.A.

Sociedad GNL Mejillones S.A.

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

Sociedad Austral de Electricidad S.A.

Suralis S.A.

Transelec Concesiones y Transelec S.A.

Salud y diálisis

Centro de Diálisis Villarrica Ltda.

Centro de Salud Antares SpA.

Centro Médico de Diálisis Diaseal S.A.

Centro Renal SpA.

Diálisis Colina S.A.

Diálisis Norte S.A.

Sociedad Diálisis del Maule Limitada

Servicios Médicos Horizonte S.A.

Servicios Médicos Chillán Viejo SpA.

Transporte y bomberos