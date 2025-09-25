EN VIVO

Ahora serán 73: Gobierno extiende el listado de empresas que no pueden realizar huelgas

Huelgas

El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial la actualización de las compañías estratégicas, donde se establece que sus trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelgas en procesos de negociación colectiva.

25 Septiembre, 2025

Este jueves, el Gobierno publicó en el Diario Oficial la nueva nómina de empresas estratégicas. Con esta actualización, serán 73 las compañías en las que los trabajadores no podrán realizar huelgas, según lo establece el artículo 362 del Código del Trabajo.

Además, la cifra representa un alza frente a 2023, cuando eran 69. En cambio, se acerca a lo ocurrido en 2021, cuando la lista incluía 76 firmas.

Motivos y efectos

El Ejecutivo explicó que estas compañías cumplen un rol clave en el funcionamiento del país. Por lo tanto, se busca asegurar la continuidad de servicios básicos y estratégicos.

Asimismo, algunas solicitudes fueron aceptadas solo de manera parcial. Entre ellas se cuentan Colbún S.A., Enel Green Power Chile S.A., Engie Energía Chile S.A. y Enel Generación Chile S.A. Finalmente, con esta decisión se consolidan los criterios que limitan las huelgas en áreas consideradas esenciales.

Sectores estratégicos sin derecho a huelgas

Agua potable y sanitarias

  • Aguas Patagonia de Aysén S.A.

  • Aguas Andinas S.A.

  • Aguas Araucanía S.A.

  • Aguas Cordillera S.A.

  • Aguas de Antofagasta S.A.

  • Aguas Décima S.A.

  • Aguas del Altiplano S.A.

  • Aguas del Valle S.A.

  • Aguas Magallanes S.A.

  • Aguas San Pedro S.A.

  • Essbio S.A.

  • Esval S.A.

  • Nueva Atacama S.A.

  • Nuevosur S.A.

  • Sacyr Agua (Chacabuco, Lampa, Norte, Santiago, Utilities).

Energía eléctrica y gas

  • Banco Central de Chile

  • Celeo Redes Chile Limitada

  • Central Yungay S.A.

  • CGE Transmisión S.A.

  • Chilquinta Distribución y Transmisión S.A.

  • Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

  • Compañía Eléctrica Osorno S.A.

  • Compañía General de Electricidad S.A.

  • Cooperativas eléctricas de Chillán, Charrúa, Río Bueno, Curicó, Llanquihue, Yungay y Los Ángeles.

  • Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional

  • Empresa Eléctrica de Aisén, La Frontera, Magallanes y Puente Alto.

  • Enel Colina S.A.

  • Enel Distribución Chile S.A.

  • Gas Sur S.A.

  • Gasmar SpA.

  • GNL Quintero S.A.

  • Luzlinares S.A.

  • Luzparral S.A.

  • Metrogas S.A.

  • Sociedad GNL Mejillones S.A.

  • Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

  • Sociedad Austral de Electricidad S.A.

  • Suralis S.A.

  • Transelec Concesiones y Transelec S.A.

Salud y diálisis

  • Centro de Diálisis Villarrica Ltda.

  • Centro de Salud Antares SpA.

  • Centro Médico de Diálisis Diaseal S.A.

  • Centro Renal SpA.

  • Diálisis Colina S.A.

  • Diálisis Norte S.A.

  • Sociedad Diálisis del Maule Limitada

  • Servicios Médicos Horizonte S.A.

  • Servicios Médicos Chillán Viejo SpA.

Transporte y bomberos

  • Cuerpo de Bomberos de Concepción

  • Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa

  • Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda.

  • Transbordadora Austral Broom S.A.

  • Transporte Marítimo Chiloé Aysén S.A.

  • Transportes Puelche S.A.

