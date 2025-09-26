Los efectos positivos de las 40 horas: La mayoría de los trabajadores asegura que su vida personal ha mejorado

A un año y medio de la entrada en vigencia de la Ley de 40 horas, que redujo de forma gradual la jornada laboral en Chile, los primeros resultados muestran efectos mayoritariamente positivos en la vida de las personas trabajadoras. Según el estudio Reducción de la Jornada Laboral, elaborado por Laborum con la participación de 1.302 talentos y expertos en recursos humanos, el 64% de los encuestados afirma que su vida personal mejoró gracias a la medida, mientras que el 44% sostiene que su productividad también aumentó.

En cuanto a la carga laboral, el 76% declara que no ha visto cambios significativos, el 18% indica que aumentó y el 6% que disminuyó. Sobre la implementación en las empresas, un 60% de los trabajadores comenta que su organización ya inició el proceso de reducción, aunque la mayoría lo ha hecho de manera parcial, bajando solo una hora semanal.

Ley 40 horas laborales

“A casi un año y medio de la implementación de la reducción de la jornada laboral, vemos que los mismos trabajadores reportan un impacto positivo. De hecho, el 64% afirma que ha mejorado su vida personal, mientras que el 44% indica que su productividad ha aumentado al tener menos horas de trabajo. Por otra parte, el 76% de los talentos señala que su carga laboral se ha mantenido igual pese a la disminución de su jornada laboral”, señaló Diego Tala, director de Laborum.cl en Jobint.

El estudio también muestra que el 83% de los trabajadores destaca un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal como principal beneficio, seguido por el aumento del descanso físico y mental (64%), la optimización del tiempo (61%) y la disminución del estrés (55%).

Además, el 95% considera que las empresas que ya operan con jornadas reducidas debido a la son más atractivas para los nuevos talentos.