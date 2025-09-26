EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Mónica Godoy
Todo sobre mi viaje
26 Septiembre
Santiago Adicto
26 Septiembre
Visionarios
26 Septiembre
Ahora en Duna
26 Septiembre

Cerro Castillo: El primer parque nacional reconocido en la Lista Verde de la UICN

El primer parque nacional reconocido en la Lista Verde de la UICN

El Panel Internacional de Lista Verde de la UICN tomo la decisión tras evaluar la gestión del parque bajo un sistema de 50 indicadores que miden gobernanza, conservación y sostenibilidad.

Por:

26 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

Ubicado en la Región de Aysén, el Parque Nacional Cerro Castillo,  se convirtió en el primer lugar de Chile en ser reconocido dentro de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN).

La postulación del Cerro Castillo comenzó en 2022 y, tras tres años de trabajo, el reconocimiento se concretó.

Según dio a conocer la Corporación Nacional Forestal (CONAF), este hecho posiciona a Chile dentro de los 18 países del mundo que cuentan con territorios certificados bajo este estándar, del cual forman parte solo 87 áreas protegidas a nivel global.

“Estamos frente a un gran logro para la conservación efectiva de las áreas protegidas de Chile”, señaló el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, quien destacó el compromiso del equipo de guardaparques del Cerro Castillo por cumplir con los exigentes estándares internacionales.

Cómo fue el proceso de selección

En cuanto al ingreso, el Panel Internacional de Lista Verde de la UICN tomo la decisión tras evaluar la gestión del parque bajo un sistema de 50 indicadores que miden gobernanza, conservación y sostenibilidad.

Además, la certificación resalta que el Parque Nacional Cerro Castillo posee un alto nivel de gestión y protección ambiental, convirtiéndose en un ejemplo de conservación para la región y el país.

Lista Verde

Actualmente, otras dos áreas protegidas chilenas buscan sumarse a la Lista Verde. Por una parte está el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en la Región de Los Lagos y por otra, el Santuario de la Naturaleza Río Cruces Chorocamayo en la Región de Los Ríos.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Las reflexiones a 5 años del estallido social
02 Johannes Kaiser y la Ley Indígena: “Termina con el tratamiento indigno que se les da a los mapuches”
03 Sergio Micco y su trabajo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos: “Yo hago un mea culpa. Cometí errores graves como director ...
04 Juan Manuel Santa Cruz por Jeannette Jara: “No conozco comunista que deje de serlo para ganar una elección. Me cuesta creer los cam...
05 Candidato Johannes Kaiser y su plan de derogar la Ley Indígena
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST