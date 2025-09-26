Reino Unido instaura un sistema digital de identificación para combatir la inmigración irregular

El gobierno de Reino Unido anunció la implementación de un sistema digital de identificación que ciudadanos y residentes deberán presentar en trámites esenciales, como la búsqueda de empleo, con el objetivo de combatir la inmigración irregular.

El primer ministro, Keir Starmer, defendió esta política al señalar que se trata de una “enorme oportunidad”, ya que “complicará trabajar de manera ilegal” y “hará las fronteras más seguras”. Añadió que “sé que la gente trabajadora está preocupada por el nivel de migración ilegal de este país. Una frontera segura y una migración controlada son demandas razonables y este gobierno escucha y responde”.

El documento permitirá acreditar tanto datos personales básicos como el estatus de residencia a través de un dispositivo electrónico. Sin embargo, las autoridades aún deben precisar cómo funcionará para quienes no cuenten con un teléfono móvil inteligente. Con este paso, Reino Unido busca dar una señal de control y modernización en su política migratoria.

La oposición conservadora, liderada por Kemi Badenoch, criticó la medida al calificarla como un “truco desesperado” para desviar la atención de la llegada de migrantes a través del canal de la Mancha. Aunque reconoció que “hay argumentos a favor y en contra”, advirtió que los ‘tories’ rechazarán cualquier propuesta que sea “obligatoria”.

El Ejecutivo subrayó que el sistema es seguro y práctico, destacando su éxito en otros países. Además, espera que en el futuro pueda aplicarse también para agilizar trámites en servicios sociales o licencias de conducir.