Donald Trump excluye a Joe Biden del “paseo de la fama presidencial” en la Casa Blanca

La Casa Blanca inauguró el “paseo de la fama presidencial”, una galería diseñada durante la actual administración para embellecer el complejo y presentar los retratos de los expresidentes de Estados Unidos, que recorre el pasillo entre el Despacho Oval y el área residencial.

Sin embargo, en lugar de exhibir el retrato de Joe Biden, su predecesor demócrata, el mandatario estadounidense, Donald Trump exhibe una imagen de su firma, supuestamente trazada mediante un dispositivo automático conocido como autopen.

Trump ya había adelantado a principios de mes, en una entrevista con el portal Daily Caller, la idea de sustituir el retrato de Biden por su firma.

Trump ha hecho recurrentes referencias burlonas a este aparato, acusando a Biden de haber abusado de él durante su mandato para rubricar documentos oficiales y fotografías, algo que el expresidente utiliza como argumento para cuestionar las facultades cognitivas de su rival político.

Si bien tanto presidentes republicanos como demócratas han recurrido históricamente al uso de la firma automática para manejar el gran volumen de documentos rutinarios, Trump ha insistido en señalar que, en el caso de Biden, se trataba de una práctica excesiva.

El nuevo “paseo presidencial de la fama” se suma a otras remodelaciones impulsadas por Trump en la residencia oficial. Entre ellas destacan la incorporación de adornos dorados en el Despacho Oval, la sustitución del césped de la Rosaleda por un patio con mesas y sombrillas al estilo de Mar-a-Lago, y la construcción de un salón de baile en el ala este, con capacidad para 650 personas.