“Puedo competir de igual a igual con los mejores”: La alegría de Alejandro Tabilo tras su redención en Chengdú

Tras llegar a la final desde la clasificación, el tenista nacional, Alejandro Tabilo, alcanzó a la gloria en el ATP 250 de Chengdú, luego de derrotar al italiano Lorenzo Musetti (9° ATP) por 6-3, 2-6 y 7-6 (5).

Y es que el año del zurdo no ha sido para nada fácil, no pudiendo reeditar su gran 2024, donde se alzó con dos torneos ATP y llegó a su mejor ránking, metiéndose entre los 20 mejores tenistas del mundo.

Es por esto que su victoria en China llegó como una gran recompensa luego de ausentarse de la Copa Davis. “Este triunfo me devuelve la confianza. Ha sido un año complejo, con altibajos, pero sabía que trabajando duro, podía volver a estar en este nivel”, señaló el representante nacional a Geely.

“Ganar un título contra un jugador de ese nivel es una motivación enorme para lo que viene. Este resultado me da energía para seguir trabajando y seguir soñando en grande”, agregó.

De igual manera, Tabilo relató el complejo partido que le permitió superar al europeo en un electrizando tie break definitorio: “Cuando iba abajo en el último set me repetí que no podía bajar los brazos. Hoy comprobé que todo el esfuerzo vale la pena y que puedo competir de igual a igual con los mejores”.

Ahora, el chileno se enfoca en el ATP 500 de Tokio, donde se deberá enfrentar al belga Zizou Bergs (45° ATP) con el objetivo de continuar sumando importantes puntos para escalar en el ránking.