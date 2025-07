¿Te tinca?: Lluvia de libros y voces femeninas para este fin de semana

Lluvia de Libros 2025

No caerán desde el cielo, pero inundará Santiago de historias y libros. La tercera edición de la Feria “Lluvia de libros”, organizada por Editoriales de Chile, promete un panorama familiar, que muestra la bibliodiversidad del ecosistema del libro chileno. Participarán más de 100 editoriales independientes y universitarias de todo Chile, junto con sellos especializados en literatura infantil y juvenil, narrativa, ensayo, entre otros.

La feria, que debutó en GAM el año 2019, sumará una zona de descanso y una actividad de mediación denominada Mandala literario. En ella, se invita a escribir y entrelazar creaciones literarias en mandalas hechos con distintos materiales. Además, la instancia ofrecerá actividades culturales complementarias a través de BiblioGAM, dirigidas especialmente a niños, niñas y familias que visiten el espacio en vacaciones de invierno.

Centro Cultural Gabriela Mistral, sábado 5 y domingo 6 de julio, 11 a 18 horas.



Francesca Ancarola en Persa Víctor Manuel

Este domingo 6 de julio a las 12:00 horas, la destacada cantante nacional Francesca Ancarola ofrecerá un concierto gratuito en la plaza central del Persa Víctor Manuel, como parte del ciclo #JazzAlPersa, una colaboración con el Festival Chile Jazz. Junto a los músicos Felipe Muñoz (teclados) y Carlos Cortés (batería), Ancarola presentará un repertorio que recorre sus trece discos, en un espectáculo que mezcla la calidad musical con la atmósfera popular y vibrante del barrio Franklin.

El ciclo, producido por el sello Lago Frío y patrocinado por UNESCO, forma parte de la programación cultural permanente del Persa Víctor Manuel, donde cada fin de semana conviven antigüedades, gastronomía, diseño, historia barrial y una variada cartelera artística pensada para todos los públicos.

Desde 2018, el Persa y el Festival Chile Jazz han trabajado juntos para acercar el jazz a nuevos públicos y espacios no tradicionales, fortaleciendo la escena local y posicionando al Persa como un punto de encuentro entre lo cotidiano y lo cultural.

Domingo 6 de julio, 12:00 horas, plaza central Persa Víctor Manuel. Entrada liberada



Concierto tributo a Adele

La emoción y la voz de Adele llegan a Santiago en un espectáculo único. El próximo 5 de julio, el Hotel Sheraton Santiago será el escenario de “Adele: Live in Vegas – Tribute Concert”, el tributo internacional más aclamado a la artista británica, protagonizado por la reconocida cantante franco-brasileña Stephanie Lii.

Lii ha sido aclamada por su extraordinaria similitud vocal con la artista británica, logrando transmitir la esencia y emoción que han hecho de Adele una de las figuras más destacadas de la música contemporánea. Desde la creación del tributo en 2019, ha realizado más de 150 presentaciones en Europa y América Latina, consolidándose como uno de los shows más destacados de su género.

El espectáculo rinde homenaje a la residencia de Adele en Las Vegas, que agotó más de 80 funciones en el Caesars Palace y la consolidó como la artista femenina mejor pagada del planeta en 2024. El nivel de interpretación de Lii ha sido elogiado incluso por figuras clave de la industria musical, tales como Paul Farberman, exmanager de Celine Dion, quien señala: “he trabajado con artistas de talla mundial como Celine Dion. Créanme, no me impresiono fácilmente. Pero cuando escuché a Stephanie Lii, realmente me impresionó”.

Junto con la propuesta vocal, el encuentro propone un recorrido por los distintos sentidos, al fusionar la potencia de la interpretación en vivo con una cuidada puesta en escena, ambientación envolvente y una experiencia gastronómica de alto nivel. Cada detalle está diseñado para sumergir al público en un ambiente íntimo, elegante y sofisticado, donde la música de Adele se convierte en el hilo conductor de una velada única.

Hotel Sheraton Santiago, Sábado 5 de julio, 20:00 horas. Venta de entradas en www.lauburumedia.com