¿Te tinca?: Teatro, colores y música para festejar el Día de la niñez

Festival Internacional de Teatro Familiar (FamFest)

Entre el 9 y el 24 de agosto, la capital se llena de teatro , gracias al Festival Internacional de Teatro Familiar Fest, que en su versión número 18 trae una variada programación para toda la familia. Serán 80 funciones, con más de 35 obras de teatro, danza, circo y música, 9 propuestas internacionales, talleres, plazas interactivas y otras actividades para toda la familia. Las funciones se desplegarán en 10 comunas de la RM, con extensiones en Lampa, La Pintana, Renca y San Ramón, además de centros culturales como el GAM, Teatro Mori, Teatro UC y CEINA. Todo bajo el lema

“El teatro de las niñeces es hoy”, en homenaje a Gabriela Mistral -a 80 años de su Premio Nobel.

La falta de teatro para niños y adolescentes impulsó a Andrea Pérez de Castro, directora de programación de Teatro Mori, a crear en 2017 el primer festival de teatro para la familia de Chile, Famfest, que dirige desde sus inicios. Hoy el encuentro es referente latinoamericano por la robustez de su programación, su trayectoria, el impacto educacional y por las redes internacionales que genera. Organizado por Teatro Mori, se realiza gracias a fondos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y de los aportes de los municipios colaboradores: La Pintana, Lampa, Renca y San Ramón, además de importantes alianzas con Caja Los Andes y LT Beneficios, entre otras.

La celebración comienza el sábado a partir de las 10:30 hrs. en la Plaza Zócalo de GAM, con la instalación interactiva “Árboles de los sueños” y la obra “Los Caminos de Don Floridor” de La Patogallina, fábula teatral y musical que recorre, con humor y crítica, los paisajes de la memoria latinoamericana. Durante la tarde, se presenta “Gabriela, la niña que soñaba con las estrellas”, emotiva puesta en escena sobre la vida de Gabriela Mistral. En paralelo, habrá actividades en la Plaza Mayor de Renca, como la presentación del pasacalle “El Gigante de Pinte” y el espectáculo internacional “Bichos do Brasil”, de la compañía Pia Fraus. El domingo 10, se puede festejar el Día de la Niñez con actividades en La Pintana y San Ramón, como espectáculo “Niñas y niños de La Pintana recitan a Gabriela, un homenaje mistraliano. Este año, FAMFEST amplía su programación internacional, con 9 montajes, entre los que destacan “Romeo y Julieta de Bolsillo” y “Sueño”, de la compañía Criolla, dirigidas por el destacado dramaturgo, director, guionista, actor y docente argentino, Emiliano Dionisi. Dos hilarantes y creativas adaptaciones de Shakespeare, con el sello lúdico e irreverente de esta compañía trasandina. “Sueño” tendrá sus funciones el 15, 16 y 17 de agosto en GAM (donde actúa Dionisi) y “Romeo y Julieta de Bolsillo” (que fue un fenómeno en Argentina y ha girado exitosamente por varios países), se presentará en el Teatro Mori Recoleta, el 16 y 17 de agosto.

Este año, el Festival afianza su compromiso con la inclusión y la accesibilidad para los públicos sordos y neurodiversos, con 50 acciones en total, incluyendo funciones con interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh) y funciones distendidas. Además, y por segundo año consecutivo, FAMFEST desarrollará su Campaña Escolar para acercar el teatro a estudiantes de establecimientos públicos, con una programación que incluye obras provenientes de Brasil y Colombia.

Programación, horarios y entradas en https://www.famfestchile.cl/

Diego Topa, en el Gran Arena Monticello

El Rockstar Infantil más querido vuelve a San Francisco de Mostazal con un espectáculo para toda la familia. Topa, el querido conductor y cantante que ha conquistado los corazones de chicos y grandes, regresa a los escenarios con su nuevo show “A Cantar con Topa” y llegará a Gran Arena Monticello el próximo domingo 10 de agosto desde las 16.00 horas, para celebrar el Día del Niño. Después de su aclamada gira por Latinoamérica y todo el territorio Argentino, el artista se presenta con un espectáculo lleno de magia, música y mucha diversión para disfrutar en familia.

Topa se presentará con un show renovado y lleno de sorpresas. Este espectáculo promete ser una fiesta donde los más chicos podrán disfrutar de sus nuevas canciones, grandes éxitos y los clásicos de siempre, lo que será una oportunidad única para cantar y bailar junto a Topa. «Estoy muy emocionado de volver a encontrarme con mi público querido. Este nuevo espectáculo está pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable. Es un espacio para compartir alegría, risas y emoción, y no puedo esperar para ver las caritas de los chicos al cantar y bailar con nosotros», comenta Topa, lleno de entusiasmo por este regreso. El show es ideal para los más pequeños, pero también para los adultos que crecieron con la música y los personajes de Topa. Un encuentro lleno de energía positiva, canciones pegajosas y momentos especiales que quedarán en la memoria de todo el público. Más información y entradas disponibles en www.granarenamonticello.cl Día de la niñez en Lo Matta Cultural



Este sábado de agosto, de 11:00 a 17:00 horas, los niños, niñas y sus familias podrán festejar el Día de la Niñez en Lo Matta Cultural. La invitación es a disfrutar de una jornada llena de creatividad, color y juego, en distintos espacios especialmente diseñados para estimular la imaginación. Una de las propuestas es IMANIX, un espacio en el que grandes y chicos podrán construir con piezas magnetizadas, participar en una ruleta con 50 premios y dos concursos con juegos IMANIX de regalo, destacan en la programación de esta gran fiesta A esto se suma la plaza de JUEGOS DE MADERA CONSCIENTE, el que promueve el movimiento libre, el juego educativo y el desarrollo saludable. En el espacio de PINTACARITAS, en tanto, monitoras estarán con diez modelos a elección, para crear lindos y novedosos diseños usando pinturas hipoalergénicas, brillantina y joyas de fantasía. Una variada oferta gastronómica, se ofrecerá en el área de foodtrucks y carros de comida. A las 12:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de Teatro / Fauna, una amistad incondicional. Doce artistas en escena y un gran equipo dan vida a este mágico espectáculo: música original en vivo, acróbatas, un gran despliegue de marionetas, danzas aéreas y un emotivo mensaje cautivarán a las familias. A las 3 de la tarde, el Coro Voces de Vitacura Infantil presentará una alegre selección de quodlibet a dos voces con canciones populares del entrañable repertorio infantil. A las 16:00, será el turno de “Selva Viva”, con el destacado bichólo Alfredo Ugarte, que llega con sus animales exóticos tales como el tucán, el guacamayo, la boa, el lagarto gigante, palotes, tarántulas, entre otros.

Además, entre las 11:00 y las 17:00, se realizará el Campamento de Lectura Penguin, un espacio cálido y lleno de magia literaria, donde las palabras cobran vida y los libros son los protagonistas.

Lo Matta Cultural, Av. Kennedy 9350. Entrada liberada.