Roberto Izikson y última encuesta Cadem: “A mí no me sorprenden los resultados. Pamela Jiles es una de las candidatas presidenciales con mayor conocimiento y mejor aprobación”

La encuesta Cadem de este lunes muestra que la diputada del Partido Humanista (PH), Pamela Jiles, lidera la intención de voto con un 20%, seguida por el UDI, Joaquín Lavín (14%), Daniel Jadue con un 11%, Evelyn Matthei (7%) y Sebastián Sichel con un 6%.

Más abajo aparecen José Antonio Kast (5%), Ximena Rincón (4%), Heraldo Muñoz (4%), Mario Desbordes (4%), Gabriel Boric (3%), Paula Narváez (3%) e Ignacio Briones (1%).

Igualmente, en una eventual segunda vuelta, Jiles perdería ante Lavín, pero vencería a Matthei, Sichel, Briones, Desbordes y Kast.

Por su parte, Jadue perdería ante el alcalde de Las Condes (30% vs 46%) y también ante Matthei (33% vs 41%), pero se impondría a Kast (40% vs 27%), Sichel (36% vs 30%), a Desbordes (37% vs 28%) y a Briones (37% vs 26%).

la aprobación del presidente Sebastián Piñera registra una caída de 6 puntos porcentuales, tras cuatro semanas sin que se produjeran cambios significativos en su evaluación.

De esta forma, el mandatario registra apenas un 14% de aprobación, el nivel más bajo desde diciembre de 2020, cuando marcó 12%.

Sobre esto, en Ahora en Duna, el gerente de Asuntos Públicos, Roberto Izikson, señaló:

#AhoraEnDuna @rizikson y última encuesta @Cadem_cl A mí no me sorprenden los resultados. Pamela Jiles es una de las candidatas presidenciales con mayor conocimiento y mejor aprobación. Estamos frente a la elección, presidencial más incierta desde 1970″ pic.twitter.com/DWfJj0eIjP — Radio Duna (@RadioDuna) April 12, 2021