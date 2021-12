Ministra de Agricultura: “Hoy tenemos cerca 180 incendios activos en el país, 29 de ellos de una proporción mayor (…) Hacemos el llamado a todos los chilenos a que se sientan parte de este desafío”

La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, realizó un balance de los incendios forestales que se mantienen activos en el país, principalmente en la zona central.

“Al día de hoy llevamos 26 mil hectáreas a nivel nacional. Es muy superior a la que teníamos el año pasado, que eran cerca de 7 mil. Por eso nos estamos preparando hace mucho”, señaló la autoridad.

En conversación con Ahora en Duna, la autoridad señaló:

Ministra de @MinagriCL “El incendio de Machalí está contenido, quiere decir que no amplía la superficie, pero no está controlado. El de Requínoa no está contenido” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/QZkxKMuC4T

— Radio Duna (@RadioDuna) December 27, 2021