Francisco Undurraga y acusación contra Ávila: “Nosotros no tenemos una buena evaluación del ministro, creemos que ha hecho poco por la educación del país. Está más preocupado de llevarse bien con el Colegio de Profesores”

En Ahora en Duna, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió a la acusación contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la posible salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, debido al caso Convenios.

#AhoraEnDuna @Panchoundurraga y acusación contra Ávila: “Nosotros no tenemos una buena evaluación del ministro, creemos que ha hecho poco por la educación del país. Está más preocupado de llevarse bien con el Colegio de Profesores” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/3sw0x9QVS7

#AhoraEnDuna @Panchoundurraga y acusación contra Ávila: “Estamos en la etapa previa, quien determina si es necesario destituirlo es el Senado (…) Estamos estudiando para que la decisión que tomemos no sea solo política” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/Rr0ssycDGx

#AhoraEnDuna @Panchoundurraga y caso Democracia Viva: “El ministro Jackson no solo fundó Revolución Democrática, sino que trabaja con los ex militantes y con la diputada Pérez. Veo bien difícil que no conociera los hechos” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/Ks40LMc3Zn

— Radio Duna (@RadioDuna) July 10, 2023