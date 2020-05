Ximena Muñoz: “Chile es una gran potencia alimentaria, sin embargo no es una potencia nutricional”

Ximena Muñoz, nutrióloga de la Clínica Meds, se refirió al aporte nutricional cajas de alimentos entregadas por el Gobierno y se refirió a las condiciones que afectan a Chile en términos de obesidad, la importancia de las legumbres y la organización de las ollas comunes.

Por otro lado, la experta también comentó que se debe realizar actividad física, lo que ayuda con la sensación de bienestar y la baja de niveles de ansiedad. En este punto recomendó hacer tareas como limpiar la casa o las ventanas, solo con la idea de mantenerse en movimiento.

🎙 #AireFresco | Ximena Muñoz, nutrióloga de @clinicaMEDS: “Chile es una gran potencia alimentaria, tenemos una ventaja competitiva con otros países. Sin embargo no somos una potencia nutricional, no se come el suficiente pescado, frutas y legumbres”

