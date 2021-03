Ricardo Jaña, investigador de INACH, por desprendimiento del témpano A-74 : “No tiene aún agua en su superficie (…) Una gran acumulación de agua puede provocar una hidrofractura “

Imágenes de radar, capturadas por la misión Copernicus Sentinel-1, muestran cómo un iceberg de 1.270 km2, denominado A-74, se desprendió el 26 de febrero de la plataforma de hielo Brunt en la Antártida.

Los glaciólogos han estado monitoreando de cerca las muchas grietas y abismos que se han formado en la plataforma de hielo Brunt de 150 metros de espesor durante los últimos años. A fines de 2019, se detectó una nueva grieta en la parte de la plataforma de hielo al norte de McDonald Ice Rumples, que se dirigía hacia otra gran grieta cerca de la lengua glaciar Stancomb-Wills.

Breaking free!

As this animation created with @CopernicusEU #Sentinel1 images shows, a 1270 sq km iceberg broke off from the northern section of Antarctica’s Brunt Ice Shelf on Friday 26th February. This calving event was forecasted a few weeks ago.

➡️https://t.co/zsNbVXZV38 pic.twitter.com/neQbQSgU1f

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 2, 2021