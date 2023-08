“For Women in Science”: El premio que busca disminuir la brecha de género en al ciencia

En Aire Fresco Daniela Grandón, la ganadora del premio For Women in Science 2022 y con Marcela Siri, directora de Asuntos Públicos, Engagement y Sostenibilidad de L’Oréal Groupe Chile, comentaron con la que se reconoce a científicas jóvenes de todo el mundo por su destacada investigación.

Daniela Grandón y premio For Women in Science 2022: "La brecha es muy grande, hay departamentos de física donde no hay mujeres. Por algo el premio se da en categoría doctorado y post doctorado porque necesitamos reparar esa brecha"

