Verónica González sobre la exposición “Ceniza y Huella” en Artespacio: “Podemos ver mis tres inquietudes personales que son la transformación, la memoria y el rastro que dejamos”

La artista visual, Verónica González, habló sobre los detalles de la exposición “Ceniza y Huella” en Artespacio, su carrera y la forma de hacer arte.

#AireFresco | Verónica González sobre su arte: “Es un acercamiento sutil el que yo hago. Me gusta que la obra termine de configurarse una vez que el espectador la ve y la siente, la termina de entender. No me gusta que sea todo evidente”.

