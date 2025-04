Jaime Vadell y Rodrigo Bastidas hablaron sobre la obra: Aquí me bajo yo

Jaime Vadell sobre la obra Aquí me bajo yo: “Yo creo que trata de quién es dueño de su vida. ¿Es dueño de su vida cada persona? ¿Es dueño de su vida la sociedad e su conjunto? (…) Es un tema profundo”.

#AireFresco | Jaime Vadell sobre la obra Aquí me bajo yo: “Yo creo que trata de quién es dueño de su vida. ¿Es dueño de su vida cada persona? ¿Es dueño de su vida la sociedad e su conjunto? (…) Es un tema profundo”. 🔷En vivo en Youtube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros… pic.twitter.com/sfTkJmK9qJ — Radio Duna (@RadioDuna) April 4, 2025

Rodrigo Bastidas sobre la obra Aquí me bajo yo: “Lo atractivo que dice Jaime en un momento es: Yo me quiero morir sano, cuerdo y sin dolor. No quiero enfermarme. No quiero ser un fantasma de mi mismo. Yo quiero terminar mi vida ahora y tengo todo el derecho de hacerlo. Y lo hace pensar a uno como hijo”.

#AireFresco | Rodrigo Bastidas sobre la obra Aquí me bajo yo: “Lo atractivo que dice Jaime en un momento es: Yo me quiero morir sano, cuerdo y sin dolor. No quiero enfermarme. No quiero ser un fantasma de mi mismo. Yo quiero terminar mi vida ahora y tengo todo el derecho de… pic.twitter.com/4Bn6g3lOFX — Radio Duna (@RadioDuna) April 4, 2025

Jaime Vadell sobre el equipo en la obra Aquí me bajo yo: “Hay un elenco de tres personas. Nos llevamos muy bien. Me subo al escenario y siento que son una nieta y un hijo. Todo lo que pasa emotivamente, lo siento muy profundamente”.