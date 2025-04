Fernando Demaría sobre la New Balance 15K by Powerade: “Es una corrida de 10 y 15 km, ideal para prepararse para la Maratón de Santiago.”

Fernando Demaría sobre la New Balance 15K by Powerade: “Es un panorama 360 donde los corredores, aparte de los recorridos, podrán disfrutar de distintas prestaciones.”

Fernando Demaría sobre la New Balance 15K by Powerade: “Soñado para cualquier runner. Todo aquel que compita con sus zapatillas New Balance y entregue su número en una tómbola participará en el sorteo. Vamos a elegir a los dos ganadores que irán a la Maratón de Nueva York. Es un gran incentivo.”

Fernando Demaría sobre la New Balance 15K by Powerade: “La corrida será el 4 de mayo y las inscripciones siguen abiertas hasta el jueves de la próxima semana. La entrega de kits será el 2 y 3 de mayo en Mall Sport.”