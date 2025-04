Joaquín Miranda Puentes sobre el resultado de antología Nunca se supo: “Eso conllevó a un libro bien bonito, bien honesto, bien experimental.”

Joaquín Miranda Puentes: “Esta idea nace porque yo estaba estudiando Letras y me preguntaba por qué no estaban los músicos en los ramos de poesía. ¿Cómo no va a estar Charly García?”

Joaquín Miranda Puentes sobre las reacciones: “Hubo una ternura que a mí me encanta, músicos que son consagrados, que ya son reconocidos (…) Fue bonito porque gente de mucha trayectoria se mostró bien humilde, con respeto a la poesía.”

Joaquín Miranda sobre ser lutier: “Soy músico. Esto nace a raíz de una crisis académica. Fui donde mi maestro, que era quien me arreglaba las guitarras, y le pregunté si hacía clases (…) Ya llevo 8 años haciendo guitarras.”