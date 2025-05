Javier Cercas sobre la muerte del Papa Francisco: “Apenas tuve tiempo de sentir nada. Me llamaron a las 10:30 a. m. de la Radio Nacional y me cayó un alud de periodistas de todo el mundo, precisamente porque el libro acababa de publicarse veinte días antes. Por un lado, sentí una pequeña sorpresa porque parecía que ya había salido de su enfermedad, pero por otro lado, no podía serlo, porque era una persona muy mayor, con una salud frágil. Entonces, nadie podía pensar que este hombre viviría para siempre.”

Javier Cercas sobre su libro: “Este es un libro insólito desde el principio hasta el final. El principio es insólito, y el final si yo fuera creyente, te diría que es casi un milagro, un pequeño milagro.”

Javier Cercas sobre el libro “El loco de Dios en el fin del mundo”: “Este libro debía tratar de lo que finalmente trata: de un loco sin Dios, alguien como yo, que ha perdido la fe, y que va a buscar al loco de Dios. Y el loco de Dios es Francisco. Este loco sin Dios va a ver al loco de Dios hasta el fin del mundo —Mongolia— para preguntarle si su madre tenía razón, si su madre iba a ver a su padre después de la muerte.”

Javier Cercas sobre el libro El loco de Dios en el fin del mundo: “Lo que yo he querido es restituir la complejidad del Papa. He hecho el ejercicio previo de limpiarme la mirada de prejuicios. Cuando se trata del Vaticano, de la religión, del cristianismo, del catolicismo, todos creen saberlo todo. Todos estamos llenos de prejuicios. Lo que yo he intentado es descubrir qué ocurre realmente dentro de la Iglesia Católica, quién la dirige por ejemplo.”