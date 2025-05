#AireFresco | María Dueñas sobre su nuevo libro “Por si un día volvemos”: “Es una situación colonial francesa que se mantuvo por 130 años y terminó en 1962 con la sangrienta guerra de la independencia. Es una historia que en Francia sigue muy presente porque habla de los Pied-noirs (pies negros). Es una historia muy española, bajo bandera francesa, en territorio africano, pero con mucha alma española.”

#AireFresco | María Dueñas sobre su nuevo libro “Por si un día volvemos”: “Es una situación colonial francesa que se mantuvo por 130 años y terminó en 1962 con la sangrienta guerra de la independencia. Es una historia que en Francia sigue muy presente porque habla de los… pic.twitter.com/yaUm3Td9MM — Radio Duna (@RadioDuna) May 14, 2025

#AireFresco | María Dueñas sobre su nuevo libro “Por si un día volvemos”: “Yo intento separarme por completo de mis personajes, que sean pura ficción. Intento que tengan la mayor carga humana posible: que tengan luces y sombras, que tengan sus dudas, sus fragilidades, sus pequeñas glorias y muchas miserias. Pero que, en el fondo, no dejen de pelear nunca.”

#AireFresco | María Dueñas sobre su nuevo libro “Por si un día volvemos”: “Yo intento separarme por completo de mis personajes, que sean pura ficción. Intento que tengan la mayor carga humana posible: que tengan luces y sombras, que tengan sus dudas, sus fragilidades, sus… pic.twitter.com/9VhIhGWfuK — Radio Duna (@RadioDuna) May 14, 2025

#AireFresco | María Dueñas sobre su nuevo libro “Por si un día volvemos”: “En esta novela los personajes replican situaciones históricas, pero la inmensa mayoría son ficción. Aunque sí me ha tocado en otras novelas, como El tiempo entre costuras, ser súper respetuosa. Me parece que es un poco intrusivo meternos en la vida de personajes que ya no están, pero no es un ensayo, es literatura.”

#AireFresco | María Dueñas sobre su nuevo libro “Por si un día volvemos”: “En esta novela los personajes replican situaciones históricas, pero la inmensa mayoría son ficción. Aunque sí me ha tocado en otras novelas, como El tiempo entre costuras, ser súper respetuosa. Me parece… pic.twitter.com/dov5QvGTIi — Radio Duna (@RadioDuna) May 14, 2025

#AireFresco | María Dueñas sobre su nuevo libro “Por si un día volvemos”: “Aquí rescatamos un capítulo de la inmigración en España. España ha sido un país muy migrante. Al final, el fenómeno es tan universal —se ha repetido desde que el mundo es mundo— que yo no intento dar una postura ni mucho menos una solución. Pero sí me gustaría, con esta novela, recordar que no es nada nuevo: las sociedades se han estado construyendo en base a olas de inmigración.”