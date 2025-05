#AireFresco | Manuel Pacheco sobre la historia de Do Sushi: “Partió en plena pandemia, cuando existía esta necesidad de llegar a la casita y la gente no podía salir a comer. Estaba el típico formato de la caja plástica, medio fomeque… Lo que hizo Do Sushi fue ponerte esta caja negra, que tiene un diseño bonito, vienen todos separados, sus salsas. Básicamente, es entregar esa experiencia que vives en el restorán, pero en una cajita.”

#AireFresco | Manuel Pacheco sobre la historia de Do Sushi:

“Partió en plena pandemia, cuando existía esta necesidad de llegar a la casita y la gente no podía salir a comer. Estaba el típico formato de la caja plástica, medio fomeque… Lo que hizo Do Sushi fue ponerte esta caja… pic.twitter.com/J4himHrJn0 — Radio Duna (@RadioDuna) May 16, 2025

#AireFresco | José Tomás Fuenzalida sobre el restaurante Do Sushi: “Comida japonesa de autor, porque nosotros mezclamos la mejor combinación de los productos del mar de nuestra costa con las técnicas milenarias de la cocina japonesa, donde es un arte milenario.”

#AireFresco | José Tomás Fuenzalida sobre el restaurante Do Sushi: “Comida japonesa de autor, porque nosotros mezclamos la mejor combinación de los productos del mar de nuestra costa con las técnicas milenarias de la cocina japonesa, donde es un arte milenario.”

🔷 En vivo en… pic.twitter.com/NxktuBRouB — Radio Duna (@RadioDuna) May 16, 2025

#AireFresco | Manuel Pacheco sobre el restaurante Do Sushi: “El sushi, a nivel mundial, es la segunda comida más vendida. Poder satisfacer los paladares de todo el mundo es nuestro objetivo.”