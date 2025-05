#AireFresco | Francis Pérez sobre sus inicios como fotógrafo submarino: “Empecé a bucear hace 30 años, y al quinto año de bucear fue cuando comencé a sacar fotografías. Me compré una cámara analógica y empecé a hacer diapositivas. La cámara se mete dentro de una carcasa submarina.”

#AireFresco | Francis Pérez sobre sus inicios como fotógrafo submarino: “Pasé veranos enteros en playas y charcos, pero ya después, buceando, empecé a recorrer las islas enteras. Luego levanté un poco la cabeza y me fui al gran azul, a fotografiar a los grandes cetáceos de las Islas Canarias. Empecé a viajar por el mundo. Fue un bonito proceso.”

#AireFresco | Francis Pérez sobre su experiencia como fotógrafo submarino: “Con los años me he dado cuenta de que, después de 30 años, ya no hay la misma vida que antes. Ahora hay menos. Están proliferando las áreas marinas protegidas, pero en algunos lugares se ha reducido la biomasa de peces en un 80-90%. En general, se ven muchos cambios.”

#AireFresco | Francis Pérez sobre su experiencia como fotógrafo submarino: “Tengo los ojos puestos en la conservación. Me he dado cuenta con los años, especialmente a partir de que me dieron el World Press Photo, un premio prestigioso de fotografía. Ahí comprendí el poder que tenía la fotografía como herramienta de conservación, y creo que es nuestra responsabilidad, como fotógrafos submarinos, documentar lo que está pasando.”