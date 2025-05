#AireFresco | Gioconda Belli sobre su libro “Un silencio lleno de murmullos”: “Yo creía que era importante hablar de la decepción. Porque la política tiene muchas decepciones, y cuando uno se entrega con el corazón a una revolución, uno espera que la cosa salga bien, cambiar la situación de un país. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede?”.

#AireFresco | Gioconda Belli sobre su libro “Un silencio lleno de murmullos”: “Desde el punto de vista humano, me pareció muy interesante contar la perspectiva de dos mujeres. La madre participa, y en algún momento se cuenta que ella tenía una puntería tan grande que es la que logra eliminar al último guardia somocista en la ciudad que toman las mujeres. Y eso es cierto: la primera ciudad liberada fue por un grupo de mujeres”.

#AireFresco | Gioconda Belli sobre su libro “Un silencio lleno de murmullos”: “Desde el punto de vista humano, me pareció muy interesante contar la perspectiva de dos mujeres. La madre participa, y en algún momento se cuenta que ella tenía una puntería tan grande que es la que logra eliminar al último guardia somocista en la ciudad que toman las mujeres. Y eso es cierto: la primera ciudad liberada fue por un grupo de mujeres”.

#AireFresco | Gioconda Belli sobre la pérdida de su nacionalidad: “Si me hubiera quitado la nacionalidad Pepe Mujica, me hubiera destruido, porque lo respeto tanto. Pero que me quiten la nacionalidad los Ortega es como que me la quitaran unos payasos. La verdad es que no tiene ningún impacto para mí, más que el práctico: quedarte sin pasaporte, quedarte con un montón de problemas burocráticos. Lo que sí me dolió que me quitaran fue mi casa”.

#AireFresco | Gioconda Belli sobre la pérdida de su nacionalidad: “Me borraron de la existencia en el país, me borraron de todos los registros. Es como una muerte civil. Entonces eso sí es tremendamente agresivo. Me ha dado más rabia que tristeza, porque a mí Nicaragua nadie me la va a quitar. Yo tengo una pertenencia a ese país muy profunda, he luchado por él, he estado dispuesta a morirme por él. Yo lo amo”.