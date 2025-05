#AireFresco | Florencia Tevy sobre la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9: “Si una enfermedad puede prevenirse, no tiene sentido tomar una terapia que todavía es experimental. En el caso de este bebé, no había otra opción. Su vida corría peligro, estaba condenado, posiblemente a morir. La muerte era casi segura, porque no solo se trataba de un trasplante de hígado, sino de cuántas veces más iba a necesitar uno y en qué otros órganos podían surgir problemas.”

#AireFresco | Florencia Tevy sobre la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9: “Si una enfermedad puede prevenirse, no tiene sentido tomar una terapia que todavía es experimental. En el caso de este bebé, no había otra opción. Su vida corría peligro, estaba condenado,… pic.twitter.com/1VyEil5Tt2 — Radio Duna (@RadioDuna) May 27, 2025

#AireFresco | Florencia Tevy sobre la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9: “La ciencia ha avanzado muchísimo, hay más rigurosidad, ya tenemos claros cuáles son los pros y los contras de esta terapia. Entonces, ahora uno puede decir: es más beneficioso salvarlo e intentar… pic.twitter.com/BUsIB5szBv — Radio Duna (@RadioDuna) May 27, 2025

#AireFresco | Florencia Tevy sobre la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9: “Cualquiera sea la alteración que uno haga, es muy, muy grande. No sabes si estás interviniendo algo que podría estar afectando otro lugar. Es como una biblioteca: tocas un libro, pero podrías estar moviendo todo el estante.”