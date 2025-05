Sin Spoilers: Vínculos rotos y reencuentros entre hermanas

Paula Frederick habló sobre dos nuevas miniseries que ya están dando que hablar en las plataformas de streaming: Sirenas, disponible en Netflix, y The Better Sister, que se estrenó este jueves por Prime Video.

Un punto en común de ambas producciones es que comparten una estructura centrada en relaciones entre hermanas.

Sirenas

Creada por Molly Smith Metzler, la serie “está protagonizada por un trío que es maravilloso: Julianne Moore, Meghann Fahy y Millie Alcock”, destacó Frederick.

En cuanto a la narrativa, señaló que “es una serie que no es ni comedia ni drama, que atrapa, y son solo cinco capítulos, eso se agradece”.

Sobre el final de la serie, enfatizó “no me parece que cierre tan completamente, pero te sorprende”.

The Better Sister

Por otro lado, en el terreno del thriller puro, Frederick recomendó The Better Sister, una miniserie basada en la novela de Alafair Burke y protagonizada por Jessica Biel y Elizabeth Banks.

La trama arranca con un crimen impactante, el asesinato del esposo del personaje de Biel, que reúne a las hermanas tras años de distancia.

“Este hecho trágico hace que las hermanas se reencuentren una desde su lugar de perfección aparente y otra desde el mundo con una vida errática“.

“Juntas empiezan a investigar cuáles son las intrigas que están detrás de este acontecimiento“, agregó.

Aquí es donde aparece la pregunta: “¿Cuál es la mejor hermana? Porque la serie se llama The Better Sister, pero no nos dicen cuál”, comentó con ironía la crítica.