Alcalde Juan Pablo Spoerer: “Entonces les pregunté: ¿qué es lo que tiene que pasar para que sí califiquemos? Porque ya se están agarrando a balazos”

#NadaPersonal | Juan Pablo Spoerer sobre la seguridad en San Pedro de la Paz: “La verdad es que la violencia y la inseguridad en ese sector de San Pedro de la Paz no es extraña. Lo que sí es absolutamente extraordinario y fuera de cualquier normalidad es que hayamos tenido balazos dentro de una sala de clases. Incluso, hasta donde entiendo, es inédito en Chile.”

#NadaPersonal | Alcalde Juan Pablo Spoerer: “Yo siempre voy a estar esperanzado y disponible para trabajar con el Gobierno, porque acá no pueden haber diferencias políticas, siempre y cuando podamos tener mejoras concretas en materia de seguridad.”

“Yo siempre voy a estar esperanzado y disponible para trabajar con el Gobierno, porque acá no pueden haber diferencias políticas, siempre y cuando podamos tener mejoras concretas en materia de seguridad.”

#NadaPersonal | Alcalde Juan Pablo Spoerer: “Nosotros habíamos tenido situaciones de violencia, tiroteos (…) Me junté con la subsecretaria del Interior, con el entonces subsecretario Cordero, con el delegado Pacheco, y a todos les manifestamos lo mismo: que hay una situación de seguridad y de delincuencia descontrolada. (…) Y la verdad es que nos dijeron que no, que no aplicaban los índices de peligrosidad. Entonces les pregunté: ¿qué es lo que tiene que pasar para que sí califiquemos? Porque ya se están agarrando a balazos.”

#NadaPersonal | Alcalde Juan Pablo Spoerer sobre la balacera en colegio en San Pedro de la Paz: “La verdad es que fue una manera de responder a provocaciones de adolescentes violentos, pero no hubo un tema de narcotráfico. Básicamente, esto deriva en una riña en la cual se golpean mutuamente, y esta fue derechamente la manera de responder a una riña que se dio el día anterior.”

#NadaPersonal | Alcalde Juan Pablo Spoerer sobre la juventud en la comuna: “Ya está más o menos comprobado que el agresor principal también era alumno del colegio, por lo tanto, que él no estaba en horario de clases, sino que estaba afuera planificando esto.”

#NadaPersonal | Alcalde Juan Pablo Spoerer sobre los planes para mejorar la seguridad en la comuna: “Tenemos dos aristas de trabajo. Una es la parte más educacional, que es básicamente lo que está dentro de las competencias del ministro para abordar, y en la que se van a disponer distintos planes tanto del municipio como del ministerio.”

#NadaPersonal | Alcalde Juan Pablo Spoerer sobre la dotación policial en la comuna: “No, la verdad es que nosotros estamos por debajo de lo que deberíamos tener. Desde 2019 se han disminuido 68 efectivos de Carabineros que no han sido repuestos.”