#AireFresco | Mariana Loyola sobre Footloose: “Para mí, película ochentera: Kevin Bacon, baile, bailar. Yo me eduqué en Talca, entonces recuerdo un Footloose Talca. Le explicaba a la gente que era lo mismo: un lugar con muy poca cultura, muy conservador. No es que bailar estuviera prohibido, pero existía esa sensación de estar haciendo algo prohibido, simplemente por no tener espacios donde la juventud pudiera desarrollarse. Para mí tiene mucho que ver con mi crecimiento preadolescente.”

#AireFresco | Natalia Grez sobre Footloose: “Fue un desafío muy grande. Yo, pese a que llevo tiempo vinculada a la música en vivo, este es el primer musical que hago con todas sus letras. Quiero decir que los personajes hablan con la música, la música cuenta la historia. Es un eslabón que no se puede sacar. Hay partituras, voces, armonías.”

#AireFresco | Mariana Loyola sobre los desafíos como actriz en Footloose: “Quienes nos escuchan deben saber que este musical es de alto vuelo: en peluca, en maquillaje, en vestuario, en cambios de vestuario. Requiere un alto estado físico. Hay que correr, a veces por atrás del escenario, cambiándose de ropa.”