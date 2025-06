#AireFresco | Aranzazú Yancovic sobre la obra Conversaciones pendientes: “Yo diría que es bien familiar, como de 12 años para arriba. Mi papá es de Punta Arenas y su sueño era conocer Croacia, y en 2011 lo llevamos. De accidente conocí un museo, el ‘Museo de las Relaciones Quebradas’, donde la gente dona objetos y cuenta su historia.”

#AireFresco | Aranzazú Yancovic sobre la obra Conversaciones pendientes: “Una niña había tenido un romance fugaz con un hombre, y él le dice: ‘En un mes más nos encontramos acá’. Ella le responde que no tiene plata, y él le pasa 100 euros para el tren. Ella dona ese billete porque no pudo ir a visitar a este gran amor. Entonces, la gente va contando historias y dona el objeto.”

#AireFresco | Aranzazú Yancovic sobre la obra Conversaciones pendientes: “Encontré que nuestro país tiene muchas cosas pendientes. ¿Y dónde queda todo eso que uno no dijo, que quiso decir, o que el otro a lo mejor no te quiere escuchar? De ahí nació esta idea de las cosas pendientes que uno tiene, porque, ¿quién no tiene conversaciones pendientes?”