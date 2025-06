Javier García sobre el Festival de Conservación Pala en Mano: “Lo que buscamos (…) es llevar educación a las comunidades respecto a los problemas medioambientales”

Javier García sobre la cuarta edición del Festival de Conservación Pala en Mano: “Este año venimos con charlas y documentales. Las charlas abordan temas contingentes, sobrre medio ambiente, fauna accidentada, programas de valorización que se han hecho en Chiloé, la Ley Marco de Cambio Climático en la Región de Los Lagos (…) Nuestros documentales vienen en asociación con Santiago Wild Fest y el Festival de Ladera Sur”.

#AireFresco | Javier García sobre la cuarta edición del Festival de Conservación Pala en Mano:

“Este año venimos con charlas y documentales. Las charlas abordan temas contingentes, sobrre medio ambiente, fauna accidentada, programas de valorización que se han hecho en Chiloé, la… pic.twitter.com/1SyQSZpbcz — Radio Duna (@RadioDuna) June 16, 2025

Javier García sobre el Festival de Conservación Pala en Mano: “Lo que buscamos, por un lado, es llevar educación a las comunidades respecto a los problemas medioambientales, que no solo afectan a la isla, sino también a otras partes del mundo. Por otro lado, regeneración: lo que necesitamos es abordar de frente y con fuerza el problema de la pérdida de masa boscosa, que es una locura”.

#AireFresco | Javier García sobre el Festival de Conservación Pala en Mano:

“Lo que buscamos, por un lado, es llevar educación a las comunidades respecto a los problemas medioambientales, que no solo afectan a la isla, sino también a otras partes del mundo. Por otro lado,… pic.twitter.com/Mc9wcAK2sC — Radio Duna (@RadioDuna) June 16, 2025



Javier García sobre el Festival de Conservación Pala en Mano: “Tiene que ver con la educación. No entienden que el crecimiento de un bosque nativo es mucho más lento que el de uno forestal, por lo tanto, lo que van cortando, si no lo siembran por 10 o 20 veces más, va a ser difícil sostenerlo en el corto plazo”.

#AireFresco | Javier García sobre el Festival de Conservación Pala en Mano:

“Tiene que ver con la educación. No entienden que el crecimiento de un bosque nativo es mucho más lento que el de uno forestal, por lo tanto, lo que van cortando, si no lo siembran por 10 o 20 veces más,… pic.twitter.com/850zvaLwqR — Radio Duna (@RadioDuna) June 16, 2025



Javier García sobre la conservación en Chiloé: “Hoy está lloviendo a fondo aquí, y sí, Chiloé sigue siendo un lugar con mucha lluvia, pero no tenemos la capacidad de retener el agua. No tenemos bosques sanos, tenemos los suelos erosionados… Finalmente, si no somos capaces de retener el agua, vamos a vivir en un permanente estrés hídrico”.