Andrés Rodríguez Spoerer sobre The Met’s Laffont Competition con la Fundación Ibáñez Atkinson: “Es uno de los concursos de canto de ópera más antiguos del mundo, que tiene la gran cualidad de que implica que un cantante joven pueda presentarse en el escenario del Metropolitan Opera House, con una competencia muy alta y frente a un panel altamente especializado. Lo que se convierte en una vitrina inigualable para su carrera”.

Andrés Rodríguez Spoerer sobre The Met’s Laffont Competition con la Fundación Ibáñez Atkinson: “Este acuerdo, que a través de la Fundación inaugura una decimocuarta región —la región de Sudamérica—, significa que basta con que el cantante lo haga bien dos veces para que automáticamente esté cantando en el escenario del Metropolitan”.

Andrés Rodríguez Spoerer sobre The Met’s Laffont Competition: “En el mundo de la música siempre hay esos milagros que uno no puede explicarse: que una persona que no tiene ningún tipo de formación abre la boca y hace las maravillas que un cantante profesional siempre ha querido hacer”.