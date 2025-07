Emilia Noguera sobre el alzheimer: “es una enfermedad muy misteriosa, entonces uno puede jugar mucho con eso desde la dramaturgia”

La dramaturga, Emilia Noguera, y la actriz, Paola Giannini, conversaron sobre la creación, el desarrollo y la puesta en escena de la obra “Recuérdame mi vida” en el Teatro Zoco de Lo Barnechea.

Emilia Noguera se refirió al momento de creación de la obra, y señaló: “Cuando me hicieron el pedido, fue como: ya he visto varias obras, películas y documentales sobre el tema (Alzheimer). Al principio, eso fue como una alerta, y después dije: démosle una vuelta, pensemos por qué está siendo un tema tan interesante para esta generación.”

Asimismo, Paola Giannini, habló sobre el proceso de creación de su personaje, la madre, y dijo: “A mí siempre me gusta observar, creo que es la mejor forma de entender qué es lo que pasa. Además, tengo a mi abuela con demencia senil y conozco a muchos adultos mayores con problemas de memoria. También Jesús me ayudó a buscar un lugar al que yo pudiese ir, conversando con distintas personas, y eso me va nutriendo personalmente.”

Noguera habló sobre su interés por la obra, y señaló que: “En general, interesan mucho las relaciones humanas. Los diálogos entre una madre y una hija me parecen interesantes y dramáticos. La enfermedad, en particular, resulta muy dramática en el sentido de que sirve para escribir un drama, porque es una enfermedad muy misteriosa, entonces uno puede jugar mucho con eso desde la dramaturgia.”

Por otro lado, Giannini habló sobre las distintas interpretaciones que pueden tener los elementos puestos en escena y como estos aportan al desarrollo de la obra: “Esta cámara tiene varias lecturas. Es una cámara que también es un recurso, que empieza a conectar desde la emoción. La obra, en general, es muy emotiva y sensible. Las cosas no quedan porque sí: todos trabajamos para lo mismo. En distintos momentos, representa la enfermedad, el miedo, el camarógrafo, la polola… va cumpliendo diferentes roles desde el mismo objeto.”