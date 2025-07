Sin Spoilers: Documentales que nos hacen volver al pasado

Paula Frederick habló sobre dos documentales con gran valor histórico y emocional. Por una parte, Billy Joel: And So It Goes, una pieza audiovisual dividida en dos partes. Por otra, Tiburón a los 50: La historia definitiva desde dentro, un recorrido por el impacto cultural de la icónica película de Spielberg.

And So It Goes

Este documental, dirigido por Susan Lacy y Jessica Levin, se sumerge en la vida y carrera del músico Billy Joel. La primera parte, de más de dos horas de duración, ya está disponible en la plataforma, mientras se espera el estreno de la segunda.

Frederick destacó que el documental tiene “una honestidad brutal”, con un Billy Joel que repasa su trayectoria desde la infancia hasta la consagración, con anécdotas íntimas sobre su vida familiar, sus amores y sus errores. “Tiene mucho de los cánones del género. La entrevista al propio Billy Joel, que sentado frente a un piano, cuenta su pasado doloroso”, señaló.

En cuanto a Billy Joel, Frederick destacó que “sacó el estilo de los grandes clásico y los adaptaba”.

“Él mismo parte diciendo que esta es una historia sobre sus equivocaciones, lo más original que ha hecho en su vida, según él, fue meter la pata”, contó.

El documental incluye entrevistas con figuras como Bruce Springsteen y repasa momentos claves como el éxito del disco The Stranger y la creación de canciones emblemáticas como Just the Way You Are y Piano Man.

Además, muestra la lealtad de Joel a su banda original, incluso cuando George Martin (productor de los Beatles) le propuso reemplazarlos. “Es un documental largo, pero lleno de momentos hermosos, muy emocionales”, dijo Frederick.

Jaws 50: The Deafening Story

El segundo documental recomendado por Frederick está disponible en Disney+ y celebra los 50 años del estreno de Tiburón. Dirigido por Laurent Bouzereau, el mismo detrás del documental sobre John Williams, esta pieza no solo recorre la compleja producción de la película, sino también su impacto cultural.

“Spielberg aparece contando lo difícil que fue filmarla, las pesadillas que le provocó y el arrepentimiento que siente por haber contribuido a la mala imagen del tiburón blanco”, explicó Frederick.

Uno de los elementos más destacados es cómo el documental incorpora la mirada de biólogos marinos y oceanógrafos, quienes desmitifican el comportamiento de los tiburones y explican por qué muchas de las escenas que aterrorizaron al público no tienen una base científica.

“Se entrelazan ciencia y cine, y además hay anécdotas muy divertidas, como cuando George Lucas casi queda atrapado dentro del tiburón mecánico”, relató.