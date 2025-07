Mario Waissbluth presenta Ecos de la soberbia: “Estamos creando una nueva especie, mitad hombre o mitad rata”

Mario Waissbluth es investigador, político, empresario y escritor, conocido por fundar Educación 2020. Presenta su primera novela, Ecos de la soberbia, inspirada en dilemas éticos de la ciencia.

Waissbluth, sobre su primera novela, señaló: “Siempre tuve y tengo el bichito de escribir. Si no tengo las teclas en mis manos para algo —un libro, una columna, una carta para el diario—, yo no estoy bien si no escribo. Esto de escribir esta novela me surgió como un detonante por otras razones.”

Profundizando en la inspiración detrás de Ecos de la soberbia, Waissbluth relató: “Me encontré un artículo que me dejó para atrás. Es un artículo en que unos investigadores en California pusieron trocitos microscópicos de cerebro humano en el cerebro de embriones de rata, y es de ahí que estas celulitas de cerebro humano prendieron y se tomaron un tercio del cerebro de la rata. Hasta ahí estamos hablando de ciencia publicada.”

A partir de esa impactante investigación, Waissbluth explicó cómo surgieron los cuestionamientos centrales de su novela: “Aquí se abrió una especie de caja de Pandora y lo que yo quise fue publicarlo. Esta situación a mí me genera dilemas éticos, ecológicos, religiosos… estar creando, de cierta forma, una nueva especie animal que es mitad hombre o mitad rata, o mitad hombre o mitad mono.”