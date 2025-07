Sin Spoilers: Mujeres y las distintas formas de enfrentar la vida

Esta semana, Paula Frederick comentó dos series españolas en las plataformas de streaming. Se trata de Estado de Furia, en Max, y Ángela, en Netflix. Ambas, protagonizadas por mujeres, muestran distintas formas de enfrentar la vida.

Estado de Furia

La serie, creada por Félix Sabroso y disponible en Max, se centra en “la furia femenina, la furia contenida, la injusticia que hierve, que se transforma en un ataque que se desborda completamente. Eso es lo que pasa con las protagonistas, con las seis protagonistas, de la serie de Félix Sabroso”.

Con solo cuatro de sus ocho capítulos ya disponibles, la producción sigue las historias entrelazadas de mujeres que viven situaciones que las hacen perder el control. “Están todas siendo parte de una misma dimensión , de una misma ciudad, de una misma energía, que las lleva por distintos motivos a entrar en este estado de furia absoluta”.Al final, uno como espectador, y sobre todo como espectadora, te hace sentir bien en un cierto punto, porque obviamente todo es muy caricaturesco, exacerbado, casi plástico”, señaló Frederick

“Te hacen sentir que los hombres son unos papanatas, que no sirven para nada, y lo hacen de manera deliberada, casi como una caricatura”, agregó.

Además, Frederick destacó su estética y tono, describiéndola como “grotesca, caricaturesca, exacerbada, colorinche, casi como un videoclip, pero al mismo tiempo con actuaciones muy destacables”.

Y agregó que, según el propio creador, “lo que quiere es destacar de una manera exagerada lo que puede vivir una mujer, y cuánto tiene que contener una mujer para poder mantener un estatus, un trabajo, una relación amorosa, y si explota o se manifiesta, todo se puede derrumbar”.

Ángela

Con seis capítulos ya disponibles, Ángela se enfoca en una mujer atrapada en una relación abusiva: “esto es también una mujer abusada, psicológica y físicamente, que a diferencia de las protagonistas de Furia, ella se contiene”.

La historia avanza con un ritmo pausado, donde la tensión es constante: “ella vive en un estado de tensión constante, en la que se ve que hay un odio creciente en ella, pero que no se atreve, como pasa con la mayoría de las mujeres y de las personas violentadas, a acusar esto públicamente no solo el temor a las represalias de su marido, el temor a perderlo, a perder el estatus, a que le quiten a las hijas, a que la sociedad no le entienda”.

Frederick cerró su comentario señalando: “es una serie muy sutil, que no expone la violencia de forma explícita, que se va desarrollando de manera paulatina”, concluyó.