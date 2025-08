Nicolás Bisquertt sobre el esquí alpino: “Es algo que siempre impone respeto”

Nicolás Bisquertt esquiador alpino paralímpico chileno, conversó sobre su accidente, su amor por el deporte y su camino a conseguir una medalla en los juegos paraolímpicos.

Bisquertt recordó el momento que cambió su vida para siempre: “Tuve un accidente en moto, me caí por una quebrada y me quebré la columna con daño medular. Eso me provocó una paraplejia inmediata; al instante ya no sentía nada del ombligo hacia abajo.”

El deportista recordó cómo el deporte siempre fue parte central de su vida: “Me encantaba el deporte. Andaba en moto desde los 4 años, en el colegio jugaba mucho rugby; esos eran mis deportes favoritos. En el verano hacía ski acuático.”

Además, habló sobre su relación con el deporte: “Lo que más me movía de chico era el deporte, y cuando tuve el accidente, lo primero que quise fue volver a hacer deporte. Cuando estaba en rehabilitación, una tenista paralímpica chilena —la Polli— me mostró el tenis. Primero jugué tenis, y en agosto tuve mi primer acercamiento a la nieve. En el verano siguiente comencé a esquiar en agua.”

Luego de contar cómo comenzó su camino en el deporte, Nicolás Bisquertt se refirió a las disciplinas que conforman el esquí alpino paralímpico.

“En relación al esquí convencional y al adaptado, ambos tienen cinco disciplinas: slalom, que son distancias cortas; slalom gigante; súper gigante, que es de velocidad; y descenso, sobre la pista.”

Respecto al esquí alpino paralímpico, señaló: “La verdad, a mí las carreras de velocidad me gustan mucho. Te mentiría si te digo que no me da susto la partida. Yo, arriba, pienso: ‘Mientras más rápido llegue abajo, más rápido se termina esto’. Es algo que siempre impone respeto. Cuando uno llega abajo, dice: ‘Ya, zafé’.”