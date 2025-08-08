EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Nada Personal
8 Agosto
Aire Fresco
8 Agosto
Todo sobre mi viaje
8 Agosto
Santiago Adicto
8 Agosto

Cristián Crusat sobre su ensayo “W.G. Sebald en el corazón de Europa”: “el problema es concebirla como algo más homogéneo, y yo creo que Sebald está todo el rato impugnando esa visión europea”

“Europa lleva mucho tiempo ante un dilema: qué hacer después de que Europa se suicidara, eso fue lo que sucedió hace varias décadas. ¿Cómo se actúa después de que un continente decida suicidarse? La respuesta es muy compleja, pero pasa por asumir cómo se llegó a hacer eso. Creo que ahí Sebald nos guía”, señaló el escritor.

Por:

8 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

Cristián Crusat, escritor y ensayista hispano-holandés, participó en el ciclo “La ciudad y las palabras” de la PUC, donde reflexionó sobre su ensayo “W.G. Sebald en el corazón de Europa” y la mirada crítica del autor hacia la identidad europea.

Crusat sobre su camino a la literatura, dijo: “He remarcado que tengo la doble nacionalidad y yo creo que viene de ahí que haya estudiado literatura comparada. O que mis inclinaciones analíticas o teóricas sean siempre de comparar, siempre entre un lado y el otro. Yo lo veo como algo positivo; a veces puedo decir que he tenido ese sentido de falta de pertenencia.”


Además, sobre su ensayo “W.G. Sebald en el corazón de Europa”, señaló: “La mejor manera de definir Europa es asumir la dificultad y todas las divergencias que definen un continente. El problema reside en no considerarlo como una suma de identidades étnicas, culturales y lingüísticas; el problema es concebirla como algo más homogéneo, y yo creo que Sebald está todo el rato impugnando esa visión europea.”

Asimismo, aseguró que: “Europa lleva mucho tiempo ante un dilema: qué hacer después de que Europa se suicidara, eso fue lo que sucedió hace varias décadas. ¿Cómo se actúa después de que un continente decida suicidarse? La respuesta es muy compleja, pero pasa por asumir cómo se llegó a hacer eso. Creo que ahí Sebald nos guía.”

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Tomás Rau y la situación de jóvenes “Nini”: “Debemos dejar las ideas fracasadas como la demanda interna y el salario vi...
02 La denuncia presentada contra Víctor Providel, abogado defensor de Manuel Monsalve
03 María Elena Santibáñez sobre denuncia contra defensor de Monsalve: “La respuesta de la defensoría me parece muy pobre. Lo que uno e...
04 Carta del empresariado a candidatos presidenciales, tropiezos de Jeannette Jara y la compleja semana para la CMF
05 Susana Jiménez por participación de Sutil en comando de Matthei: “No me sorprende, pero eso no es en representación del mundo empre...
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST