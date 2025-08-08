Mauricio Guerrero sobre Bardot: “Los jubilados de Candelaria, esta gente que dejó de ir por temas de servicio, por temas de edad”

Mauricio Guerrero, uno de los socios de grupo Candelaria y uno de los dueños del restaruante Bardot, habló sobre su propuesta gastronómica y su apuesta por ofrecer una experiencia culinaria cercana y de calidad para “los jubilados de Candelaria”.

Guerrero se refirió al origen de Bardot: “Yo creo que la oportunidad viene de esta trayectoria que tenemos como grupo Candelaria. Llevamos 14 años en el mercado y ahí notamos una necesidad. Los jubilados de Candelaria, esta gente que dejó de ir por temas de servicio, por temas de edad, donde ya no buscaban esta entretención tan directa al baile, y esto es este concepto que es un restaurante que te invita a comer bien y después, en el lugar, también puedes bailar”.

#AireFresco | Mauricio Guerrero sobre el origen de Bardot: “Yo creo que la oportunidad viene de esta trayectoria que tenemos como grupo Candelaria. Llevamos 14 años en el mercado y ahí notamos una necesidad. Los jubilados de Candelaria, esta gente que dejó de ir por temas de… pic.twitter.com/3K6C3I8e7Z — Radio Duna (@RadioDuna) August 8, 2025



Además, sobre la propuesta gastronómica de Bardot, agregó: “Para ganarnos el proyecto, lo más importante es que no solamente tenía que ser un club de baile, sino que teníamos que dar este servicio a las 3 Torres, donde trabajan 6 mil personas. Es un lugar en el que no hay nada cerca; la gente tiene que caminar 10 minutos para llegar a Isidora Goyenechea”.

#AireFresco | Mauricio Guerrero sobre la propuesta gastronómica de Bardot: “Para ganarnos el proyecto, lo más importante es que no solamente tenía que ser un club de baile, sino que teníamos que dar este servicio a las 3 Torres, donde trabajan 6 mil personas. Es un lugar en el… pic.twitter.com/GQS5y8uINM — Radio Duna (@RadioDuna) August 8, 2025



Asimismo, señaló: “Es una cocina internacional. Tenemos precios que son razonables, un precio justo. Queremos que la gente vuelva por lo menos 2 veces a la semana. Hay una coctelería de autor, pero lo principal es tener este restaurante que son 350 personas sentadas. No estamos esperando ser parte del 50 Best ni ganar estrellas Michelin, sino ser un lugar que cumpla, que la gente repita y que sea un lugar agradable”.