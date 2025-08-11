Alfonso Díaz sobre Antenna: “nos miraron como unos locos”
“Después dije: ‘Ya sé hacer esto’, pero no tenía mucho más desafío. Cuando terminé de hacer clases tenía más tiempo, pero menos plata. Ahí tomé cursos y me lancé. Fui experimentando por todo”, señaló la artista, Denise Blanchard.
Díaz se refirió a la fundación Antenna y los premios PAM: “Las dos iniciativas nos miraron como unos locos. Hace 10 años, cuando partimos tratando de impulsar Antenna, mucha gente decía: ‘¿Pero cómo quieren formar una comunidad y cobrar una membresía para ir a museos, si ya la gente no va ni gratis? Están locos’. Después, a los cuatro años, cuando quisimos impulsar PAM, ha sido un premio que ha visibilizado a toda una generación que no conocemos por contextos históricos y culturales. Ella es mamá de siete hijos y aun así sigue criando en un contexto que antes no existía.”
Además, Denise Blanchard habló sobre su trayectoria como artista: “Yo, de base, soy profesora básica, con mención en artes plásticas. Me dediqué a ser profesora, también hice clases de inglés. De a poquito, iba donde una amiga que estaba tomando clases y le pasaban unas postales, y yo partí con eso, pintando al óleo. Después dije: ‘Ya sé hacer esto’, pero no tenía mucho más desafío. Cuando terminé de hacer clases tenía más tiempo, pero menos plata. Ahí tomé cursos y me lancé. Fui experimentando por todo.”
