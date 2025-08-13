EN VIVO

Pedro Maino sobre la muestra Reflejos de Chile: “Es un recorrido de caso 130 años de pintura”

“El grueso de la colección llega en la década del 80 con el pago de la deuda subordinada, que son la liquidación del Banco de Talca, Hipotecario y el de Fomento”, explicó Juan Manuel Martínez.

13 Agosto, 2025

Pedro Maino y Juan Manuel Martínez, curadores de la muestra “Reflejos de Chile. Un siglo del Banco Central”, presentan en el Centro Cultural La Moneda un recorrido único por la historia pictórica del país.

Juan Manuel Martínez explicó que la colección de pinturas del Banco Central “tiene actualmente 315 piezas, entre pinturas al óleo, acuarelas, grabados y estampas. Se crea al momento de la fundación del banco, es contemporánea. Hay una cantidad de obras que son retratos encargados a algunos pintores y artistas chilenos que tienen que ver con figuras del banco. El grueso de la colección llega en la década del 80 con el pago de la deuda subordinada, que son la liquidación del Banco de Talca, Hipotecario y el de Fomento”.

Por su parte, Pedro Maino detalló que para esta exposición “se seleccionaron 128. Es un recorrido de caso 130 años de pintura”.

