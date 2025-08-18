Felipe Pizarro sobre el Snowkite Fest Corralco: “vamos a hacer clases para quienes quieran aprender”

Felipe Pizarro es un medallista chileno panamericano de Sup surf, subcampeón latinoamericano y organizador del Snowkite Fest Corralco.

En cuanto al snowkite en sí, Felipe destaca su particularidad en el contexto chileno: “Es un deporte raro en Chile, muy especial. Se mezclan dos disciplinas que en Chile se practican mucho: el kitesurf y los deportes de esquí, que pueden ser con tabla de snowboard o con esquís de nieve. La gracia es que es un deporte de cero impacto: con el viento puedes deslizarte en la montaña con la vela y subir sin tener que usar un andarivel, sino impulsándote con el mismo viento en el equipo.”

El Snowkite Fest Corralco 2025, evento que organiza, no solo es un campeonato internacional, sino también un festival que invita a todos los interesados a sumergirse en esta disciplina. “Es un evento de categoría internacional, viene gente de Brasil y Argentina. Pero la gran gracia no es solo que es un campeonato, sino que es un festival. Por ende, todas las personas que quieren aprender el deporte están muy invitadas a asistir, porque vamos a hacer clínicas, clases para quienes quieran aprender, y vamos a tener campeonatos para quienes quieran competir.”

Para quienes desean iniciarse en el snowkite, Felipe resalta lo accesible que puede ser el deporte. “La gracia es que aprender kite es un deporte con una curva de aprendizaje rápida, pero en la nieve aún más, por el hecho de que uno no se hunde en el agua, sino que está parado entre colinas de tierra. Entonces, se hace muy amigable y fácil de aprender. Uno ve estos deportes de lejos y los considera extremos, pero es mucho más impactante lo que uno ve que aprenderlo. Si uno sabe andar en snowboard o en esquí, puede aprender snowkite.”