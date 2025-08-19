Simón Poblete sobre el empaquetamiento de ADN: “Queremos entender cuáles son las reglas fundamentales para empaquetar cosas dentro de una cápside viral”

El profesor asistente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián e investigador asociado del Centro Basal Ciencia & Vida, Simón Poblete, habló sobre el empaquetamiento de ADN, el circovirus porcino y el rol de la inteligencia artificial en su trabajo.

Sobre el empaquetamiento de ADN, el investigador explicó que “lo que queremos entender es cuáles son las reglas fundamentales para empaquetar cosas dentro de una cápside viral”.

#AireFresco | Simón Poblete sobre el empaquetamiento de ADN: “Lo que queremos entender es cuáles son las reglas fundamentales para empaquetar cosas dentro de una cápside viral”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX3qnG y en nuestros diales. pic.twitter.com/whxakkU50j — Radio Duna (@RadioDuna) August 19, 2025

Asimismo, mencionó que “ahora verificaremos esto con experimentos para ver qué cosas se pueden empaquetar y si se puede con algo más que ADN”.

#AireFresco | Simón Poblete sobre el empaquetamiento de ADN: “Ahora verificaremos esto con experimentos para ver qué cosas se pueden empaquetar y si se puede con algo más que ADN”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/SVzdpFLLjV — Radio Duna (@RadioDuna) August 19, 2025

Respecto al circovirus porcino, el profesor señaló que: “No da lo mismo de la forma en que uno empaquete el ADN, puede ponerse de una forma global o un orden más local que es mucho más estable”.

#AireFresco | Simón Poblete sobre el circovirus porcino: “No da lo mismo de la forma en que uno empaquete el ADN, puede ponerse de una forma global o un orden más local que es mucho más estable”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX3qnG y en nuestros diales. pic.twitter.com/3zVK7QtN30 — Radio Duna (@RadioDuna) August 19, 2025

En cuanto a la inteligencia artificial en su trabajo, Poblete mencionó que “para programar ayuda, pero cuando hay que generar un modelo, los hago en la marcha. La IA no sabe de eso porque lo estoy inventando. Me puede ayudar, pero no hacer la pega”.