Manuel Vicuña sobre A la sombra: “enfrentados a la máxima adversidad, logran sobrellevar el sufrimiento y resultar creativos”

El historiador y escritor, Manuel Vicuña, conversó sobre su nuevo libro A la sombra, una obra que explora las vivencias de distintos personajes históricos enfrentados al encierro, la censura y el castigo.

La inspiración inicial surgió tras leer De Profundis, la carta que Oscar Wilde escribió en prisión a su amante Alfred Douglas. Según Vicuña, es un texto donde el autor británico busca “ajustar cuentas con su pasado” y no duda en advertirle a Douglas: “Te voy a dar duro hasta donde más te duele”.

En la entrevista, Vicuña explicó que le interesaban personas que, pese a estar frente a situaciones extremas, lograron salir adelante. “Me interesaban esos personajes que, enfrentados a la máxima adversidad, logran sobrellevar el sufrimiento y resultar creativos”, dijo. Además, aseguró que quiso escribir un libro que fuera interesante para él de leer e investigar.

Uno de los casos que recoge es el de Dostoyevski, quien fue arrestado por participar en un grupo político contrario al zar. “Fue condenado a muerte, pero a último minuto el zar le perdona la vida y lo manda a trabajos forzados”, relató.