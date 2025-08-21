Álex de la Iglesia: “Soy un tipo muy tranquilo, y mis películas me dan la posibilidad de estallar”

Muertos de la risa, entre miradas cómplices y “mirindas” asesinas, Paula Frederick conversó con el gran Álex de la Iglesia, maestro del terror español y director de clásicos contemporáneos como “Crimen Ferpecto” y “El Día de la Bestia”, quien se encuentra de visita en Chile como invitado especial de SANFIC 21, para recibir el Premio a la Trayectoria.

El destacado realizador, quien cambió el rumbo del cine de género iberoamericano y lo hizo estallar a nivel mundial, repasó sus primeros recuerdos cinematográficos de infancia, como su admiración por Hulk o cuando gracias a King Kong, descubrió el “placer de tener miedo”.

Además, reivindicó el rol del humor en el cine como arma de lucha frente un mundo despiadado, y la ficción cinematográfica como un espacio legitimado donde encontrar soluciones a lo que, en la vida real, parece no tener sentido.