21 Agosto
Marcel: "Precios de bienes y servicios deben ir en pesos no en UF"
21 Agosto
Visionarios
21 Agosto
Información Privilegiada
21 Agosto

Álex de la Iglesia: "Soy un tipo muy tranquilo, y mis películas me dan la posibilidad de estallar"

Paula Frederick conversó con el gran Álex de la Iglesia, maestro del terror español y director de clásicos contemporáneos como "Crimen Ferpecto" y "El Día de la Bestia", quien se encuentra de visita en Chile como invitado especial de SANFIC 21, para recibir el Premio a la Trayectoria.

Por:

21 Agosto, 2025

Muertos de la risa, entre miradas cómplices y "mirindas" asesinas, Paula Frederick conversó con el gran Álex de la Iglesia, maestro del terror español y director de clásicos contemporáneos como "Crimen Ferpecto" y "El Día de la Bestia", quien se encuentra de visita en Chile como invitado especial de SANFIC 21, para recibir el Premio a la Trayectoria.

El destacado realizador, quien cambió el rumbo del cine de género iberoamericano y lo hizo estallar a nivel mundial, repasó sus primeros recuerdos cinematográficos de infancia, como su admiración por Hulk o cuando gracias a King Kong, descubrió el "placer de tener miedo".

Además, reivindicó el rol del humor en el cine como arma de lucha frente un mundo despiadado, y la ficción cinematográfica como un espacio legitimado donde encontrar soluciones a lo que, en la vida real, parece no tener sentido.

