“No tengo sangre, sino grasa que corre por mis venas”: Gustavo Villoldo, chef ejecutivo de Sheraton Santiago

“Es una cocina de mercado, que valora sobre todo el producto chileno, que es uno de los mejores del mundo. Te lo dice un extranjero que se siente más chileno que uruguayo”, dijo Villoldo.

22 Agosto, 2025

El chef ejecutivo de Sheraton Santiago Hotel and Convention Center, Gustavo Villoldo, conversó sobre la propuesta gastronómico de los restaurantes que lo componen.

Villoldo a los 18 años comenzó su carrera en la hotelería abriendo puertas de taxis en el Sheraton de Buenos Aires, sin saber que estaba dando el paso hacia una vida dedicada a la cocina. “Ahí me empezó a gustar la gastronomía”, recuerda. “Empecé a tener otros trabajos dentro del hotel y eso me permitió pagarme mi carrera en Europa”.

Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por una intensa conexión con los hoteles y la cocina. “Siempre estuve ligado a eso: Buenos Aires, después me fui al Sheraton New York, estuve un tiempo en Río…”, enumera. Luego agrega con una sonrisa: “No tengo sangre, sino grasa que corre por mis venas”.

La experiencia, por sobre todo

Para Villoldo, la clave del éxito hoy no está solo en la calidad del plato. “La comida en los hoteles es muy buena”, afirma, pero advierte que eso ya no es suficiente: “Puedes tener buena comida, pero si no tienes una buena experiencia… hoy vende la experiencia”.

Una cocina con acento chileno

En el restaurante El Cid, el principal del Sheraton Santiago, Villoldo lidera una propuesta centrada en ingredientes puramente locales. “Es una cocina de mercado, que valora sobre todo el producto chileno”, dice, y no duda en elogiar su calidad: “Es uno de los mejores del mundo”. Y lo dice con convicción: “Te lo dice un extranjero que se siente más chileno que uruguayo”.

