Gabriel León sobre el programa Ciencia Pop: “la ciencia necesita estos espacios de conversación”

En Duna Ciencia, el divulgador científico y conductor del programa Ciencia Pop, Gabriel León, junto al director y productor ejecutivo, Julián Rosenblatt conversaron sobre el desarrollo de su proyecto audiovisual con base en la ciencia.

Para León, Ciencia Pop nace de una necesidad personal y colectiva: sacar la ciencia del laboratorio y llevarla a nuevos espacios de diálogo. “Quería salir del laboratorio y hablar de por qué, creo yo, la ciencia necesita estos espacios de conversación”, explica. Frente a quienes le piden hacer la ciencia más entretenida, responde tajante: “Yo digo ‘no’, porque la ciencia es entretenida”.

En ese mismo espíritu, Julián Rosenblatt destaca su vínculo con la divulgación científica desde el mundo audiovisual. Aunque no proviene del área científica, ha estado profundamente conectado con su comunicación. “Siempre he estado vinculado a la comunicación de la ciencia. Si bien no estudié ciencia, empecé a trabajar con Darwin, una miniserie histórica”, recuerda. Más tarde vino Mentes brillantes, una serie que para él “es como un patrimonio, y creo que ahí me empecé a enamorar” del universo científico.

Ambos coinciden en que la clave de Ciencia Pop está en respetar a la audiencia. Gabriel León enfatiza que desde el origen del programa tuvieron claro que no iban a simplificar en exceso los contenidos: “Una de las ideas era no subestimar a la audiencia, porque hay un punto en el que tenemos que saltar y empezar a conversar temas un poco más complejos”. En su visión, la comunicación científica cumple un papel crucial en la sociedad: “Una ciudadanía mejor informada puede tomar mejores decisiones”.