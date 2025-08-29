José Gil y la propuesta de El Valenciano: “Es una mochila muy grande representar a toda la gastronomía española”

En la sección Con Sabor, el socio fundador del restaurante El Valenciano, José Gil, conversó sobre la identidad y la propuesta gastronómica del local, ubicado en MUT, donde busca transmitir la esencia de la cocina española en Chile.

Para Gil, el nombre del restaurante refleja tanto una inspiración personal como un desafío cultural. “No soy El Valenciano, soy uno de los tantos”, afirmó, recordando que “el nombre lo elegimos un poco por mí, por esta revolución que estábamos causando con la comida española”. En ese sentido, reconoció que “es una mochila muy grande representar a toda la gastronomía española.”

A la hora de hablar de la propuesta culinaria, el cocinero enfatizó la fidelidad con la que buscan replicar la experiencia española. “Siempre hemos dicho que la comida española no viaja demasiado bien, que en muchos países del mundo no es fiel o no representa bien lo que está pasando en España”, explicó. Por eso, destacó que “hoy te he querido traer una tortilla tal cual se haría en un bar de España, un jamón… Nosotros intentamos representar, al más puro estilo, lo que comerías en España”, agregando que “esa es nuestra propuesta. Somos muy fieles a lo que podrías disfrutar allá.”

Finalmente, José Gil puso en valor la calidad de los productos locales, aunque reconoció que algunos ingredientes deben ser importados para mantener la autenticidad de la carta. “Estamos en Chile y el lujo de los mariscos, la carne, la vega, es una auténtica maravilla”, señaló, aunque subrayó que “sí hay productos que tenemos que traer de allá: el jamón ibérico, el arroz de Valencia.”