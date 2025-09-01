María Luisa Hernández y la muestra Tierra y Agua: “he tenido la posibilidad de establecer esta conexión con mis pinturas”

La artista visual María Luisa Hernández compartió su mirada sobre su carrera artística, destacando cómo su formación y experiencias han influido en su pintura, además de hablar sobre su exposición Tierra y Agua.

Desde pequeña, Hernández estuvo rodeada de arte, y recuerda cómo su interés por la pintura nació observando a su padre. “Tuve un interés por la pintura desde que tenía como 4 años. Me fascinó la idea de que mi papá pintaba como aficionado en la playa, y él llevaba su atril y sus óleos. Para mí, era fascinante. Esas memorias quedaron en mi retina.”

La influencia de Adolfo Couve también ha sido clave en su obra, especialmente en la búsqueda de la síntesis en la pintura. “En el concepto de lo que es la síntesis. Tuve la oportunidad de, durante ciertos años, enseñar, y cuando uno fija el ojo, diferencia 54, 58 gradientes de la luz a la sombra”, recordó. Añadió que “nos enseñaron a entrecerrar los ojos y contemplar el paisaje. Entonces, cuando tú haces ese ejercicio, reduces esos escalones a 3. Desde ahí, como que menos es más. Aprender a captar… la realidad tiene tanta información, y de esa abstraer.”

Sobre su exposición Tierra y Agua, Hernández explicó que su trabajo busca ir más allá de la comprensión intelectual y conectar con el espectador a nivel emocional. “Más que comprensión, habla de una cosa del raciocinio, y yo creo mucho en la magia”, dijo, agregando que “uno, como artista, juega un poco con la alquimia de estos pigmentos, alguien que mezcla cosas y que hace pocas mágicas que encantan y cautivan al espectador. Es más una conexión.” Finalmente, destacó lo que para ella es lo más valioso de la muestra: “Lo bonito de esta muestra es que he tenido la posibilidad de establecer esta conexión con mis pinturas.”