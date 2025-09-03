Andrés Neuman sobre su libro Hasta que empieza a brillar: María Moliner es “la autora del diccionario más hermoso de nuestra lengua”

El escritor argentino Andrés Neuman habló sobre su libro Hasta que empieza a brillar y la influencia de la lingüista española María Moliner en su trabajo, destacando la relevancia de su obra en la lengua española.

Neuman recordó con admiración a María Moliner, señalando que “su recuerdo es muy particular y muy incompleto. Es la autora del diccionario más hermoso de nuestra lengua, llamado Diccionario de uso del español, pero que se suele conocer como el Diccionario Moliner. Lo escribió sola en su casa durante 16 años, hasta completar las 80.000 palabras”.

El escritor explicó que esta obra no solo es un diccionario, sino un testimonio del esfuerzo individual y la pasión por la lengua. Como él mismo señaló, el trabajo de Moliner refleja un compromiso profundo con el idioma y la cultura, logrando que generaciones de hablantes puedan acceder a un recurso lingüístico excepcional.

Además, Neuman destacó que la dedicación de Moliner, escribiendo sola durante 16 años, “hasta completar las 80.000 palabras”, marca un ejemplo de perseverancia y amor por la lengua que inspira a escritores y académicos contemporáneos. Su libro Hasta que empieza a brillar recoge, en parte, ese interés por la memoria, el lenguaje y la construcción de historias que dialogan con la riqueza del español.