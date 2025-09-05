Arturo Duclós y la muestra La belleza & la furia: “finalmente es una reflexión sobre la vida y la muerte”

El artista visual, Arturo Duclós, presentó su muestra “La belleza & la furia” en Matucana 100, donde explora la dualidad entre lo placentero y lo doloroso a través de sus obras.

Sobre el concepto de su exposición, Duclós explicó que el título refleja la tensión entre dos emociones opuestas. “Es como un nombre medio cinematográfico. Tiene que ver con la oposición de un antagonismo entre dos temas. La belleza se atribuye como algo placentero, algo que es de contemplación. En cambio, la furia es algo más iracundo, tiene cierto resentimiento, un dolor. Aquí junto dos aspectos que están contenidos en mi obra”, expresó. El artista busca que quienes visiten la muestra puedan sentir esa dualidad y reflexionar sobre la complejidad de las emociones humanas.

La obra abarca décadas de trabajo y creación. “Son obras que van desde el año 83, junto con obras que realicé este año. Lo importante para mí es que, más allá de que uno pueda repetir muchos temas, esto da cuenta a través de los años de esa vastedad de reflexiones, de combinaciones y de ideas que surgen a partir de ese texto o idea única, que finalmente se resumen en una reflexión sobre la vida y la muerte”, señaló. Duclós resalta cómo la exposición condensa su trayectoria y permite al público percibir la evolución de su pensamiento artístico y su interés constante por explorar la vida, la muerte y las emociones humanas.