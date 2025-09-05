EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Nada Personal
5 Septiembre
Aire Fresco
5 Septiembre
Todo sobre mi viaje
5 Septiembre
Santiago Adicto
5 Septiembre

Arturo Duclós y la muestra La belleza & la furia: “finalmente es una reflexión sobre la vida y la muerte”

Arturo Duclós Arturo Duclós

“Tiene que ver con la oposición de un antagonismo entre dos temas. La belleza se atribuye como algo placentero, algo que es de contemplación. En cambio, la furia es algo más iracundo, tiene cierto resentimiento, un dolor”, señaló el artista.

Por:

5 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS
El artista visual, Arturo Duclós, presentó su muestra “La belleza & la furia” en Matucana 100, donde explora la dualidad entre lo placentero y lo doloroso a través de sus obras.

Sobre el concepto de su exposición, Duclós explicó que el título refleja la tensión entre dos emociones opuestas. “Es como un nombre medio cinematográfico. Tiene que ver con la oposición de un antagonismo entre dos temas. La belleza se atribuye como algo placentero, algo que es de contemplación. En cambio, la furia es algo más iracundo, tiene cierto resentimiento, un dolor. Aquí junto dos aspectos que están contenidos en mi obra”, expresó. El artista busca que quienes visiten la muestra puedan sentir esa dualidad y reflexionar sobre la complejidad de las emociones humanas.

La obra abarca décadas de trabajo y creación. “Son obras que van desde el año 83, junto con obras que realicé este año. Lo importante para mí es que, más allá de que uno pueda repetir muchos temas, esto da cuenta a través de los años de esa vastedad de reflexiones, de combinaciones y de ideas que surgen a partir de ese texto o idea única, que finalmente se resumen en una reflexión sobre la vida y la muerte”, señaló. Duclós resalta cómo la exposición condensa su trayectoria y permite al público percibir la evolución de su pensamiento artístico y su interés constante por explorar la vida, la muerte y las emociones humanas.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 El camino de la recuperación económica chilena en la transición
02 El programa económico de Evelyn Matthei y la acusación contra Jair Bolsonaro
03 Todo lo que tienes que saber sobre el Rally Chile Biobío 2025
04 Denuncias por uso de bots en campaña electoral, fracaso en negociaciones por la megatoma de San Antonio y clínicas en alerta por deudas q...
05 Eric Aedo: “Al parecer Matthei negoció con el mundo de Kast para no presentar la querella en su contra por trolls en redes sociales...
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST