EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Nada Personal
5 Septiembre
Aire Fresco
5 Septiembre
Todo sobre mi viaje
5 Septiembre
Santiago Adicto
5 Septiembre

Manuela Iribarren sobre ByMaría: “Parte el 2012 junto a mi hermano haciendo pickles en la casa”

ByMaría

“Si bien los chilenos comemos pickles, no era tan versátil la cantidad de pickles que había en el mercado: verduras, frutas o pescados conservados en vinagre. Ahí nos dio el bichito de querer armar un local donde todo tuviera pickles y salsas”, señaló.

Por:

5 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

Manuela Iribarren, creadora de ByMaría y del restaurante Barra de Pickles, habló sobre los orígenes de su emprendimiento y cómo lograron llevar los pickles y salsas a un concepto gastronómico innovador en Chile.

Iribarren recordó los inicios de ByMaría. “Parte el 2012 junto a mi hermano haciendo pickles en la casa, fue muy casero al principio y queríamos que fuera grande. Los dos somos diseñadores, o sea, armamos todo un plan conceptual de cómo queríamos que fueran los pilares de la empresa”, señaló. Destacó que desde el inicio buscaban un proyecto con identidad propia y un concepto claro.

A medida que avanzaban, notaron una oportunidad en el mercado chileno. “Si bien los chilenos comemos pickles, no era tan versátil la cantidad de pickles que había en el mercado: verduras, frutas o pescados conservados en vinagre. Ahí nos dio el bichito de querer armar un local donde todo tuviera pickles y salsas”, dijo. Así nació la idea de transformar los encurtidos en un eje gastronómico central.

Sobre su restaurante Barra de Pickles, Manuela explicó la propuesta culinaria: “Los pickles, los ketchups, mostazas, las salsas son a nivel mundial, entonces generamos una carta bien sencilla: hay una hamburguesa bien gringa, unos pescaditos encurtidos como noruegos. La línea conceptual del proyecto fue reunir todos los platos del mundo que tuvieran papas con ketchup, pickles con salsa”. Junto a su hermano buscaron combinar sabores internacionales con la tradición chilena de los encurtidos, creando un espacio único para los amantes de la comida y la innovación.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 El camino de la recuperación económica chilena en la transición
02 El programa económico de Evelyn Matthei y la acusación contra Jair Bolsonaro
03 Todo lo que tienes que saber sobre el Rally Chile Biobío 2025
04 Denuncias por uso de bots en campaña electoral, fracaso en negociaciones por la megatoma de San Antonio y clínicas en alerta por deudas q...
05 Eric Aedo: “Al parecer Matthei negoció con el mundo de Kast para no presentar la querella en su contra por trolls en redes sociales...
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST